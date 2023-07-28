На тлі скандалу з дискваліфікацією: МОК надав Харлан ліцензію на Олімпіаду-2024

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) надав українській шаблістці Ользі Харлан ліцензію на Олімпійські ігри, які відбудуться 2024 року в Парижі.

Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомив міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Ольга Харлан рішенням МОК кваліфікована до участі в Олімпіаді. Попри весь хейт, який я особисто та моя команда пережили за ці 24 години, наполегливо працюючи заради українських атлетів і не реагуючи на нього, вже є перший результат.

Триває робота щодо зняття "чорної картки" для подальших змагань Ольги та недопущенню аналогічних ситуацій в інших видах спорту. Слава Україні!", – написав Гутцайт.

Раніше повідомлялося, що Харлан загрожує тривале відсторонення через провокацію росіянки на чемпіонаті світу з фехтування.

Федерація фехтування України оскаржить дискваліфікацію Харлан із ЧС з фехтування. ТСН.ua зібрав усі подробиці цього скандалу.

Нагадаємо, Ольга у відеозверненні емоційно прокоментувала скандал із дискваліфікацією.

Скандал із Харлан і росіянкою: МОК не змовчав

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