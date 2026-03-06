На церемонії відкриття Паралімпіади-2026 проігнорували вимогу України: що трапилося

Паралімпійська збірна України / © facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Організатори зимових Паралімпійських ігор-2026 проігнорували вимогу України під час церемонії відкриття змагань.

Наша країна бойкотує захід через присутність російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Росіяни на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 / © Associated Press

Національний паралімпійський комітет України також вимагав не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Однак організатори знехтували вимогою нашого паралімпійського комітету та винесли прапор України на церемонії відкриття.

Організатори Паралімпіади-2026 винесли прапор України на церемонії відкриття / Скриншот Eurovision Sport

“Суспільне мовлення”, офіційний транслятор Паралімпіади-2026 в Україні, відмовилося транслювати церемонію відкриття змагань на тлі бойкоту нашою збірною урочистого заходу.

Зазначимо, що змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не бойкотуватиме та виступить рекордним складом. Нашу країну представлять 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Зимова Паралімпіада-2026 відбудеться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо.

Нагадаємо, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Через це Україна вирішила повністю бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026. На заході не буде ні українських параатлетів, ні посадових осіб. Також наша країна закликала інші держави долучитися до бойкоту.

До бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026 доєдналися Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія та Франція.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Однак у МПК відмовилися скасувати ганебне рішення, цинічно заявивши, що “немає законного способу не допустити Росію та Білорусь”.

Крім того, МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.