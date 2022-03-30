"На український народ їм глибоко начхати": Хацкевич "розніс" білоруських спортсменів за позицію щодо війни

Білоруський фахівець обурений поведінкою своїх співвітчизників.

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич засудив позицію більшості білоруських спортсменів щодо війни, розв'язаної Росією проти України.

"Ну, якщо у 2020 році лише одиниці білоруських футболістів підтримали свій народ, я думаю, і я бачу, що на український народ їм глибоко начхати, бо жоден футболіст, жоден спортсмен у Білорусі не висловився. Два слова можна сказати, за це не розстріляють... Так, можна додати там чотири слова: "Ні війні, закрийте небо".

І що, хіба через це можуть бути проблеми? Ну, це твоє рішення. Навіть сьогодні прочитав Домрачеву. Все так поверхово висловлюється. Найстрашніші люди не ті, хто за чи проти, а ті, хто і нашим, і вашим. Говорити, що тут "відбувається щось"...

Та не відбувається - тут війна. Понад 120 дітей загинуло, 160-170 поранено, стільки мирних жителів загинуло. Говорити, що там "щось відбувається". Не дай боже опинитися в такій ситуації", - наводить слова Хацкевича Tribuna.com.

Додамо, що раніше Хацкевич прокоментував вторгнення російських військ на територію України, наголосивши, що окупантам "не зламати українську волю та дух".

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