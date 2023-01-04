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На унікальному цвинтарі: у Бразилії поховали легендарного футболіста Пеле (фото, відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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На унікальному цвинтарі: у Бразилії поховали легендарного футболіста Пеле (фото, відео)

Фото: Associated Press

На церемонію поховання були допущені лише рідні та близькі "короля футболу".

У місті Сантус (штат Сан-Паулу) після офіційної церемонії прощання, яка тривала цілу добу, поховали легендарного бразильського футболіста Пеле. "Король футболу" помер 29 грудня у віці 82 років після тривалої боротьби з раком.

Як повідомляє АР, 3 січня труну з тілом Пеле забрали зі стадіону "Віла Белміро", домашньої арени "Сантоса", де всі охочі мали можливість особисто вшанувати пам'ять легенди.

Чорну труну огорнули бразильським прапором та провезли вулицями міста на пожежній машині, а потім пронесли повз будинок його 100-річної матері Селести.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Провести Пеле в останню путь прийшли близько 250 тисяч людей. Зі сльозами на очах вони скандували ім'я свого кумира та влаштували гучні оплески на його честь.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Сама церемонія поховання була закритою, допустили на неї лише рідних та близьких Пеле.

Поховали легенду на цвинтарі Memorial Ecumenical Cemetery. Він внесений до Книги рекордів Гіннеса як найвищий вертикальний цвинтар світу. Будівля має 32 поверхи та містить приблизно 16 тисяч місць для поховання. Пеле сам обрав собі місце на дев'ятому поверсі цвинтаря, купивши його ще 19 років тому. Тут також поховані його батько, тітка, брат та донька.

За словами представників кладовища, розташований на першому поверсі мавзолей Пеле площею 200 квадратних метрів оформлять як футбольний стадіон, а труну виставлять посередині штучного газону в оточенні позолочених зображень часів його слави.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Смерть Пеле: що відомо

  • Пеле помер у лікарні Сан-Паулу у віці 82 років. Останнім часом здоров'я "короля футболу" різко погіршилося. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. Бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала.
  • Пеле – єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). На клубному рівні він виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". За свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, зокрема 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну.
  • Пеле був визнаний найкращим футболістом XX століття за версіями ФІФА та Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Нагадаємо, раніше лікарі назвали точну причину смерті Пеле.

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Дата публікації
Перегляди
447
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