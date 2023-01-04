На унікальному цвинтарі: у Бразилії поховали легендарного футболіста Пеле (фото, відео)

На церемонію поховання були допущені лише рідні та близькі "короля футболу".

У місті Сантус (штат Сан-Паулу) після офіційної церемонії прощання, яка тривала цілу добу, поховали легендарного бразильського футболіста Пеле. "Король футболу" помер 29 грудня у віці 82 років після тривалої боротьби з раком.

Як повідомляє АР, 3 січня труну з тілом Пеле забрали зі стадіону "Віла Белміро", домашньої арени "Сантоса", де всі охочі мали можливість особисто вшанувати пам'ять легенди.

Чорну труну огорнули бразильським прапором та провезли вулицями міста на пожежній машині, а потім пронесли повз будинок його 100-річної матері Селести.

Фото: Associated Press

Провести Пеле в останню путь прийшли близько 250 тисяч людей. Зі сльозами на очах вони скандували ім'я свого кумира та влаштували гучні оплески на його честь.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Drone footage shows farewell ceremony for Brazilian football great Pele



Pele was buried on Tuesday following a parade through the streets of coastal city of Santos, where thousand of fans attended https://t.co/dlwELspcHB pic.twitter.com/BMXAhAQyqe — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 4, 2023

Сама церемонія поховання була закритою, допустили на неї лише рідних та близьких Пеле.

Поховали легенду на цвинтарі Memorial Ecumenical Cemetery. Він внесений до Книги рекордів Гіннеса як найвищий вертикальний цвинтар світу. Будівля має 32 поверхи та містить приблизно 16 тисяч місць для поховання. Пеле сам обрав собі місце на дев'ятому поверсі цвинтаря, купивши його ще 19 років тому. Тут також поховані його батько, тітка, брат та донька.

Le Roi Peléa été inhumé dans un mausolée de 200m2 au 9eme étage du Mémorial Necrópole Ecumênica, un cimetière vertical à Santos qui est le plus haut cimetière du mondeLe cimetière a 32 étages et occupe un total de 1,8 hectare de terrain et contient environ 16 000 tombes. pic.twitter.com/osOvzgVIrq — RTI Officiel (@RTIOfficiel) January 4, 2023

За словами представників кладовища, розташований на першому поверсі мавзолей Пеле площею 200 квадратних метрів оформлять як футбольний стадіон, а труну виставлять посередині штучного газону в оточенні позолочених зображень часів його слави.

Фото: Associated Press

Смерть Пеле: що відомо

Пеле помер у лікарні Сан-Паулу у віці 82 років. Останнім часом здоров'я "короля футболу" різко погіршилося . У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. Бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала.

. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. Бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала. Пеле – єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). На клубному рівні він виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". За свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, зокрема 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну.

Пеле був визнаний найкращим футболістом XX століття за версіями ФІФА та Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

Нагадаємо, раніше лікарі назвали точну причину смерті Пеле.

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