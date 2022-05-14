На вершині медального заліку: Україна завоювала ще 13 нагород Дефлімпійських ігор у Бразилії

На вершині медального заліку: Україна завоювала ще 13 нагород Дефлімпійських ігор у Бразилії

Українська команда не втомлюється дивувати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У дванадцятий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 13 нагородами.

Цього дня "синьо-жовті" виграли 5 золотих, 6 срібних та 2 бронзові медалі.

Загалом збірна України завоювала на Дефлімпіаді в Бразилії вже 129 медалей - 56 золотих, 37 срібних та 36 бронзових.

Наша команда впевнено очолює медальний залік як за кількістю "золота", так і за показником виграних медалей.

Усі медалі України в дванадцятий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

збірна України (чоловічий баскетбол)

збірна України (легка атлетика, жіноча естафета 4х400 м)

збірна України (легка атлетика, чоловіча естафета 4х400 м)

Микола Цапленко / Олександр Полторацький (пляжний волейбол, пари, чоловіки, Україна №1)

Раїса Рилова / Юлія Ярошевська (пляжний волейбол, пари, жінки, Україна №1)

"Срібло":

збірна України (чоловічий волейбол)

Наталія Урсуленко (легка атлетика, метання диска)

Катерина Потапенко (легка атлетика, потрійний стрибок)

Дмитро Вишинський (легка атлетика, біг на 200 м)

Сергій Тарасов / Дмитрій Ренькас (пляжний волейбол, пари, чоловіки, Україна №2)

Юлія Черненко / Анна Затилкіна (пляжний волейбол, пари, жінки, Україна №2)

"Бронза":

збірна України (жіночий волейбол)

Юлія Матвієвська (легка атлетика, потрійний стрибок)

Нагадаємо, Дефлімпіада-2021 завершиться 15 травня. Загалом на змаганнях буде розіграно 209 комплектів медалей. Росія та Білорусь відсторонені від змагань через повномасштабне вторгнення до України.

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