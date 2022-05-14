На вершині медального заліку: Україна завоювала ще 13 нагород Дефлімпійських ігор у Бразилії

Українська команда не втомлюється дивувати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.
У дванадцятий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 13 нагородами.
Цього дня "синьо-жовті" виграли 5 золотих, 6 срібних та 2 бронзові медалі.
Загалом збірна України завоювала на Дефлімпіаді в Бразилії вже 129 медалей - 56 золотих, 37 срібних та 36 бронзових.
Наша команда впевнено очолює медальний залік як за кількістю "золота", так і за показником виграних медалей.
Усі медалі України в дванадцятий день Дефлімпіади-2021
"Золото":
- збірна України (чоловічий баскетбол)
- збірна України (легка атлетика, жіноча естафета 4х400 м)
- збірна України (легка атлетика, чоловіча естафета 4х400 м)
- Микола Цапленко / Олександр Полторацький (пляжний волейбол, пари, чоловіки, Україна №1)
- Раїса Рилова / Юлія Ярошевська (пляжний волейбол, пари, жінки, Україна №1)
"Срібло":
- збірна України (чоловічий волейбол)
- Наталія Урсуленко (легка атлетика, метання диска)
- Катерина Потапенко (легка атлетика, потрійний стрибок)
- Дмитро Вишинський (легка атлетика, біг на 200 м)
- Сергій Тарасов / Дмитрій Ренькас (пляжний волейбол, пари, чоловіки, Україна №2)
- Юлія Черненко / Анна Затилкіна (пляжний волейбол, пари, жінки, Україна №2)
"Бронза":
- збірна України (жіночий волейбол)
- Юлія Матвієвська (легка атлетика, потрійний стрибок)
Нагадаємо, Дефлімпіада-2021 завершиться 15 травня. Загалом на змаганнях буде розіграно 209 комплектів медалей. Росія та Білорусь відсторонені від змагань через повномасштабне вторгнення до України.
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