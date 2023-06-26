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На війні проти Росії загинув 21-річний український футболіст

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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1798
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На війні проти Росії загинув 21-річний український футболіст

Кирило Молоков / фото - ФК Карбон

Кирило Молоков віддав життя, боронячи батьківщину від окупантів.

На війні з Росією загинув український футболіст Кирило Молоков.

Про це повідомив директор черкаського МСК "Дніпро" Юрій Гончаров на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що загиблому воїну був 21 рік. Футболіст загинув під час штурму ворожих позицій.

"Захищаючи Україну від російських агресорів, під час штурму ворожих позицій загинув вихованець МСК "Дніпро" Кирило Молоков. Молодий, енергійний та сміливий. Саме таким ми його запам'ятаємо. Назавжди 21. Назавжди в наших серцях", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на війні з Росією загинув 25-річний український футболіст аматорського клубу "Кудрівка" В'ячеслав Савицький.

Також ми писали, що на війні з російськими окупантами загинув український футболіст Микола Жидков, який восени минулого року залишив польський клуб і вступив до лав ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
1798
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