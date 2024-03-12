На війні проти Росії загинув чемпіон України та призер юнацького чемпіонату Європи з веслування

Дмитро Губанов віддав життя, захищаючи батьківщину від загарбників.

Багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи з веслування серед юніорів Дмитро Губанов загинув на війні проти російських окупантів.

Трагічну новину повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) на своїй сторінці у Facebook.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Губанов став до лав ЗСУ. 28-річний спортсмен брав участь у запеклих боях у найгарячіших точках сходу України.

"Він перестав виходити на зв'язок влітку, 2 серпня 2023 року. На жаль, про його загибель стало відомо лише зараз, після довгих місяців очікування і надії. У Дмитра залишилася кохана дружина та донька.

Олімпійська родина України щиро співчуває родині, близьким та друзям спортсмена. Разом з усіма вами поділяємо горе, підтримуємо у годину скорботи. Світла та вічна пам'ять Герою!", – йдеться в дописі НОК.

Губанов – майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років та фіналіст чемпіонату світу серед молоді до 23 років.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув 18-річний український футзаліст Богдан Козак.

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