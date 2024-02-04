На війні проти Росії загинув рекордсмен України та чемпіон світу з паверліфтингу

Олександр Білоконь поклав своє життя за свободу батьківщини.

Відомий український паверліфтер і стронгмен Олександр Білоконь загинув на війні проти російських окупантів.

Трагічну звістку повідомила Білоцерківська Організація Спорту "БОС" на своїй сторінці у Facebook.

"І знову страшна втрата для спортивної родини Білоцерківської міської територіальної громади – загинув Захисник України – стронгмен, Майстер спорту, Рекордсмен Книги рекордів України, Олександр Білоконь", – йдеться в дописі.

Загиблий воїн був мобілізований у березні 2023 року. Йому назавжди залишиться 32 роки.

Білоконь ставав чемпіоном світу та Європи з паверліфтингу, бронзовим призером Кубка України та національного чемпіонату з Богатирських ігор. Мав звання майстра спорту.

Олександр був одним із найсильніших людей України. 2017 року він в Одесі встановив національний рекорд з переміщення людиною тягача з причепом, заповненого людьми.

Тоді спортсмену вдалося зрушити з місця та протягнути на 47 сантиметрів вагу в 15,7 тонни, з яких 13,3 тонни становила вага вантажівки, а решта – люди.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув переможець Універсіади та віцечемпіон України з хокею Денис Пашинський.

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