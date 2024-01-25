На війні проти Росії загинув вихованець "Динамо" та ексфутболіст молодіжної збірної України

Сергій Рожок пожертвував власним життя, захищаючи батьківщину від окупантів.

Вихованець "Динамо" та ексфутболіст молодіжної збірної України Сергій Рожок загинув на війні проти Росії.

Трагічну новину повідомила пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Загиблому герою було 38 років. Всю професійну кар'єру Сергій провів в українських та білоруських клубах.

Рожок розпочинав професійну кар'єру в академії київського "Динамо", після чого грав за "Таврію", "Закарпаття", "Оболонь" та низку інших вітчизняних клубів.

У Білорусі він виступав за "Мінськ", "Вітебськ", "Гомель" та інші клуби.

Від 2019 року Сергій грав на аматорському рівні. Його останнім клубом був "Штурм" з Київської області.

У січні 2000 року Рожок дебютував за юнацьку збірну України U-16. Протягом 2001-2002 років він зіграв у трьох матчах збірної України U-17, а 2003-го відіграв свій перший матч за молодіжну збірну України U-21.

Усього протягом 2003-2005 років Сергій провів за українську "молодіжку" 13 матчів, відзначився 2 забитими м'ячами.

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