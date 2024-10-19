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На війні проти російських окупантів загинув чемпіон світу зі скелелазіння

На війні проти російських окупантів загинув чемпіон світу зі скелелазіння

Максим Петренко / Фото: facebook.com/evgeny.kryvosheytsev

Максим Петренко віддав своє життя у боротьбі за незалежність України.

На війні проти російських окупантів загинув український військовий та професійний скелелаз Максим Петренко.

Трагічну звістку повідомив український атлет Євгеній Кривошейцев на своїй сторінці у Facebook.

"Сумна звістка... У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні Максим Петренко", – йдеться у дописі.

Петренко загинув у віці 46 років. Він народився в Луганську. На молодіжних змаганнях Максим неодноразово здобував медалі, зокрема золоті.

На дорослих міжнародних змаганнях його найвищою нагородою була бронзова медаль чемпіонату світу 1999 року у Бірмінгемі. Він став першим і єдиним українцем, який виборював медаль на дорослих чемпіонатах світу зі скелелазіння у дисципліні трудність.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських загарбників загинув футбольний тренер з Києва Денис Скляренко.

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