На війні проти російських окупантів загинув 18-річний український футзаліст

Богдан Козак віддав своє життя за незалежність України.

Юний український футзаліст Богдан Козак загинув на війні проти російських загарбників.

Трагічну новину повідомила Українська асоціація футболу (УАФ) на своїй сторінці у Facebook.

Загиблому воїну було всього 18 років. Козак – вихованець львівського футзалу. Перед вступом до лав Сил оборони хлопець виступав за КІВС "Клуб Ігрових Видів Спорту".

Минулого року Богдан підписав контракт із третьою окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Проходив військовий вишкіл у іспанському місті Толедо, після чого виконував бойові завдання на східному напрямку фронту.

"Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Богдана…Слава Герою! Вічна пам'ять…", – йдеться в дописі УАФ.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув рекордсмен України та чемпіон світу з паверліфтингу Олександр Білоконь.

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