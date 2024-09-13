На війні проти російських окупантів загинув дворазовий чемпіон світу з панкратіону

На війні проти російських окупантів загинув дворазовий чемпіон світу і багаторазовий чемпіон України з панкратіону Ярослав Стрілець.

Трагічну звістку повідомили у Спортивному комітеті України.

Зазначається, що Ярослав добровольцем пішов боронити Україну від російських загарбників, коли йому було лише 19 років. На момент смерті спортсмену з Черкащини виповнився 21 рік.

"До своєї справи – що на тренуваннях та змаганнях, що на фронті – він завжди ставився з надзвичайною відповідальністю, намагаючись бути найкращим і найпершим в усьому. Він ставив перед собою найвищу планку: стати абсолютним чемпіоном світу. Та коли російські орди вдерлися до рідної країни, цю мрію довелося відкласти. І, як виявилося, – назавжди.

В одному з інтерв'ю Ярослав сказав: "Усі мої бої були важкими, а найбільш тяжкий бій ще попереду". На жаль, цей бій став для героя останнім. Вічна пам'ять і слава герою, який поклав життя за майбутнє України!", – йдеться в дописі.

Ярослав став чемпіоном світу з панкратіону 2021 року, здобувши дві золоті нагороди. Також він неодноразово ставав чемпіоном України з цього виду спорту.

До слова, панкратіон – це давньогрецьке бойове мистецтво, що поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув колишній боксер збірної України Денис Ящук.

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