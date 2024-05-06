На війні проти російських окупантів загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики

Олександр Пєлєшенко воював у лавах ЗСУ від 2022 року.
На війні проти російських загарбників загинув дворазовий чемпіон Європи з важкої атлетики, учасник Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро Олександр Пєлєшенко.
Трагічну звістку повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк на своїй сторінці у Facebook.
"Війна забирає найкращих... Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко.
Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Олександра! Це дуже важка втрата для всієї важкотлетичної спільноти України. Герої не вмирають", – йдеться в дописі.
На момент загибелі Пєлєшенку було 30 років, він воював у лавах ЗСУ від 2022 року.
Олександр ставав чемпіоном Європи з важкої атлетики 2016-го і 2017 року. На Олімпійських іграх-2016 він зупинився за крок від олімпійської медалі, посівши четверте місце.
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