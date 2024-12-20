Андрій Щепотьєв віддав своє життя заради батьківщини.

На війні проти російських окупантів загинув український футбольний арбітр Андрій Щепотьєв.

Трагічну новину повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

30-річний харків'янин працював на матчах дитячо-юнацького футболу та зустрічах аматорських ліг, був слухачем Національної школи арбітрів (2020) та працював тренером місцевого "Арсенала".

Після початку повномасштабного російського вторгнення Щепотьєв вступив до лав ЗСУ. Загинув він під час виконання бойового завдання на Харківщині.

"Від імені Української асоціації футболу і всієї футбольної спільноти висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Андрія.

Слава Герою! Вічна пам'ять...", – йдеться в дописі УАФ.

Раніше повідомлялося, що батько футболіста "Шахтаря" загинув на війні з російськими окупантами.

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