На війні проти російських окупантів загинув багаторазовий рекордсмен України з кульової стрільби

Олексій Хабаров / facebook.com/olympgorishniplavni

Реклама

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий рекордсмен України з кульової стрільби Олексій Хабаров.

Трагічну новину повідомило відділення НОК України в Горішніх Плавнях.

Окрім особистих досягнень, Хабаров на базі вищого професійного ліцею у Горішніх Плавнях заснував стрілецький клуб "Фенікс", де навчав дітей.

Реклама

"Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді – він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом.

Він був справжнім патріотом та сміливим чоловіком, який віддав найдорожче – своє життя – за свободу України.

Країна та наше місто схиляють голови у скорботі та висловлюють щирі співчуття родині й близьким. Пам'ять про Олексія назавжди залишиться у наших серцях", – йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко.