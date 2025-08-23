- Дата публікації
На війні проти російських окупантів загинув багаторазовий рекордсмен України з кульової стрільби
Олексій Хабаров віддав життя, захищаючи українців від російських загарбників.
На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий рекордсмен України з кульової стрільби Олексій Хабаров.
Трагічну новину повідомило відділення НОК України в Горішніх Плавнях.
Окрім особистих досягнень, Хабаров на базі вищого професійного ліцею у Горішніх Плавнях заснував стрілецький клуб "Фенікс", де навчав дітей.
"Олексій був не лише видатним спортсменом, але й наставником для молоді – він працював стипендіатом нашого відділення, проводив численні спортивні заходи, залучав дітей до спорту, надихав їх власним прикладом.
Він був справжнім патріотом та сміливим чоловіком, який віддав найдорожче – своє життя – за свободу України.
Країна та наше місто схиляють голови у скорботі та висловлюють щирі співчуття родині й близьким. Пам'ять про Олексія назавжди залишиться у наших серцях", – йдеться у дописі.
