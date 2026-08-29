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На війні проти російських окупантів загинув чемпіон України з велоспорту
Роман Бузіле віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави.
На війні проти російських окупантів загинув переможець чемпіонатів України з велоспорту Роман Бузіле.
Трагічну новину повідомила Харківська державна академія фізичної культури на своїй сторінці у Facebook.
Загиблому воїну було 33 роки. Бузіле — випускник Харківської державної академії фізичної культури. Роман був багаторазовим переможцем та призером чемпіонатів України з велоспорту на шосе в різних вікових категоріях, переможцем та призером міжнародних змагань, учасником чемпіонатів світу та Європи серед юніорів.
Бузіле захищав Україну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.
Цього тижня Романа провели в останню путь у рідному Харкові.
Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув призер Паралімпійських ігор.