На війні проти російських окупантів загинув чемпіон України з велоспорту

Роман Бузіле / Харківська державна академія фізичної культури

Реклама

На війні проти російських окупантів загинув переможець чемпіонатів України з велоспорту Роман Бузіле.

Трагічну новину повідомила Харківська державна академія фізичної культури на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Загиблому воїну було 33 роки. Бузіле — випускник Харківської державної академії фізичної культури. Роман був багаторазовим переможцем та призером чемпіонатів України з велоспорту на шосе в різних вікових категоріях, переможцем та призером міжнародних змагань, учасником чемпіонатів світу та Європи серед юніорів.

Реклама

Бузіле захищав Україну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Цього тижня Романа провели в останню путь у рідному Харкові.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув призер Паралімпійських ігор.

Новини партнерів

Новини партнерів