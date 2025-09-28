ТСН у соціальних мережах

На війні проти російських окупантів загинув кандидат у майстри спорту України з шахів

Антон Болдирев загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Антон Болдирев

Антон Болдирев / facebook.com/ShostkaNews.com.ua

На війні проти російських окупантів загинув кандидат у майстри спорту України з шахів Антон Болдирев.

Про трагедію повідомила Федерація шахів України.

Болдирев став на захист України 2022 року. Він загинув 20 вересня 2025 року у Зарічному Краматорського району на Донеччині під час виконання бойового завдання. Йому було 50 років.

"Герої не вмирають! У Шостці поховали старшого лейтенанта ЗСУ, командира взводу Антона Болдирева. Він був відомим в Україні шаховим аматором, кандидатом у майстри спорту... І хоч великих висот не досяг, безмежно любив шахи і до війни активно грав у турнірах...

Федерація шахів України висловлює глибоке співчуття друзям і близьким Антона Болдирева. Рідних у нього не залишилося...", – йдеться в дописі.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув титулований український кікбоксер Денис Футрас.

