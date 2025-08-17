ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
510
Час на прочитання
1 хв

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби

Роман Стащенко віддав життя, захищаючи співвітчизників від загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Роман Стащенко

Роман Стащенко / © Федерація греко-римської боротьби України

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко.

Трагічну новину повідомила Федерація греко-римської боротьби України на своїй сторінці у Facebook.

"Сумна звістка… У війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко, який мужньо захищав нашу Батьківщину. Його талант, працьовитість і любов до спорту назавжди залишаться в наших серцях", – йдеться у дописі.

Зазначається, що Роман загинув 13 серпня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув український футбольний тренер Віталій Ванкевич.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie