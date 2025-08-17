Роман Стащенко / © Федерація греко-римської боротьби України

На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко.

Трагічну новину повідомила Федерація греко-римської боротьби України на своїй сторінці у Facebook.

"Сумна звістка… У війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко, який мужньо захищав нашу Батьківщину. Його талант, працьовитість і любов до спорту назавжди залишаться в наших серцях", – йдеться у дописі.

Зазначається, що Роман загинув 13 серпня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув український футбольний тренер Віталій Ванкевич.