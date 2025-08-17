- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 510
- Час на прочитання
- 1 хв
На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби
Роман Стащенко віддав життя, захищаючи співвітчизників від загарбників.
На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко.
Трагічну новину повідомила Федерація греко-римської боротьби України на своїй сторінці у Facebook.
"Сумна звістка… У війні з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з греко-римської боротьби Роман Стащенко, який мужньо захищав нашу Батьківщину. Його талант, працьовитість і любов до спорту назавжди залишаться в наших серцях", – йдеться у дописі.
Зазначається, що Роман загинув 13 серпня 2025 року.
Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув український футбольний тренер Віталій Ванкевич.