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На війні проти російських окупантів загинув призер Паралімпійських ігор
Ігор Боднар віддав своє життя за свободу та незалежність України.
На війні проти російських окупантів загинув призер Паралімпійських ігор-2000 у Сіднеї, український військовослужбовець Ігор Боднар.
Трагічну звістку повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області.
Боднар загинув 6 червня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Прощання з військовослужбовцем відбудеться у четвер, 11 червня.
Боднар був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером Паралімпійських ігор у Сіднеї (Австралія) з легкої атлетики в бігу на 1500 метрів.
Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув український кікбоксер.