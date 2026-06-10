Ігор Боднар / Федерація легкої атлетики Тернопільської області

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На війні проти російських окупантів загинув призер Паралімпійських ігор-2000 у Сіднеї, український військовослужбовець Ігор Боднар.

Трагічну звістку повідомляє Федерація легкої атлетики Тернопільської області.

Боднар загинув 6 червня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Прощання з військовослужбовцем відбудеться у четвер, 11 червня.

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Боднар був майстром спорту міжнародного класу та срібним призером Паралімпійських ігор у Сіднеї (Австралія) з легкої атлетики в бігу на 1500 метрів.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинув український кікбоксер.

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