ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

На війні проти російських окупантів загинув титулований український кікбоксер

Денис Футрас загинув під час виконання оперативно-бойового завдання.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Денис Футрас

Денис Футрас / Харківський національний університет внутрішніх справ

На війні проти російських окупантів загинув титулований український кікбоксер Денис Футрас.

Трагічну новину повідомив Харківський національний університет внутрішніх справ.

23-річний випускник Харківського національного університету внутрішніх справ загинув 5 вересня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання в місті Куп'янськ Харківської області.

"Від 2020 до 2024 року Денис навчався в навчально-науковому інституті №1. За цей час він став гордістю інституту та прикладом для товаришів. Денис був майстром спорту України з кікбоксингу, чемпіоном світу з французького боксу Сават та кікбоксингу серед дорослих і юніорів, неодноразово виборював призові місця на чемпіонатах Європи та світу.

Йому було лише 23 роки. Нещодавно він отримав звання старшого лейтенанта СБУ. Вічна шана і слава герою, який віддав життя за нашу свободу! Вічна пам'ять Денису Фуртасу! Щирі співчуття рідним!", – йдеться в дописі.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув багаторазовий рекордсмен України з кульової стрільби Олексій Хабаров.

Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie