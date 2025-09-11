Денис Футрас / Харківський національний університет внутрішніх справ

На війні проти російських окупантів загинув титулований український кікбоксер Денис Футрас.

Трагічну новину повідомив Харківський національний університет внутрішніх справ.

23-річний випускник Харківського національного університету внутрішніх справ загинув 5 вересня 2025 року під час виконання оперативно-бойового завдання в місті Куп'янськ Харківської області.

"Від 2020 до 2024 року Денис навчався в навчально-науковому інституті №1. За цей час він став гордістю інституту та прикладом для товаришів. Денис був майстром спорту України з кікбоксингу, чемпіоном світу з французького боксу Сават та кікбоксингу серед дорослих і юніорів, неодноразово виборював призові місця на чемпіонатах Європи та світу.

Йому було лише 23 роки. Нещодавно він отримав звання старшого лейтенанта СБУ. Вічна шана і слава герою, який віддав життя за нашу свободу! Вічна пам'ять Денису Фуртасу! Щирі співчуття рідним!", – йдеться в дописі.

