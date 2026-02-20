ТСН у соціальних мережах

На війні проти російських окупантів загинув український кікбоксер

Дмитро Русецький віддав життя, захищаючи свободу України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дмитро Русецький

Дмитро Русецький / facebook.com/olga.pavlenko.16

На війні проти російських окупантів загинув український кікбоксер і тренер Дмитро Русецький.

Трагічну звістку повідомила президентка Федерації кікбоксингу України Ольга Павленко.

Дмитро загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Писарівка.

Русецький був майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу WAKO.

Також Дмитро займався тренерством. Він присвятив своє життя розвитку молоді та вихованню справжніх чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув український альпініст.

Також ми розповідали, що український футзаліст загинув на війні з російськими окупантами.

