Дмитро Русецький / facebook.com/olga.pavlenko.16

На війні проти російських окупантів загинув український кікбоксер і тренер Дмитро Русецький.

Трагічну звістку повідомила президентка Федерації кікбоксингу України Ольга Павленко.

Дмитро загинув 15 лютого під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Писарівка.

Русецький був майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу WAKO.

Також Дмитро займався тренерством. Він присвятив своє життя розвитку молоді та вихованню справжніх чемпіонів.

