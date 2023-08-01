Елеонора Мальцева віддала життя у боротьбі проти російських окупантів.
На війні з Росією загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева.
Трагічну звістку повідомляє Women's sport UA на своїй сторінці у Facebook.
Мальцева була військовою та волонтеркою.
Їй було лише 34 роки. В Елеонори залишився 14-річний син Тимофій.
На професійному рівні Мальцева виступала за десятиразового чемпіона України "Біличанку-НПУ". Також вона захищала кольори збірної України з футзалу.
Зазначимо, що Мальцева була однією з тих, хто брав участь у історичному, першому матчі жіночої збірної України з футзалу, в якому "синьо-жовті" у вересні 2007 року розгромили суперниць з Узбекистану з рахунком 7:1.
Раніше повідомлялося, що на війні проти Росії загинув 21-річний український футболіст Кирило Молоков.
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