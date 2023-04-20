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На війні з Росією загинув багаторазовий чемпіон України з веслування

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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На війні з Росією загинув багаторазовий чемпіон України з веслування

Український веслувальник Олександр Дикий загинув на війні з РФ / фото - facebook.com/rowingukraine

Олександр Дикий віддав життя, захищаючи батьківщину від окупантів.

Чергова сумна звістка спіткала українську спортивну спільноту. На війні з російськими загарбниками загинув український веслувальник Олександр Дикий.

Про це повідомила Федерація академічного веслування України у Facebook.

41-річний Дикий загинув на Донбасі 16 квітня. 

Дикий – багаторазовий чемпіон України. Він посів четверте місце у складі збірної України на чемпіонаті світу серед юніорів до 19 років.

Олександр тренувався у Києві на веслувальній базі "Водник".

Раніше повідомлялося, що на війні з Росією загинув майстер спорту України з важкої атлетики Ігор Дорошенко.

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Дата публікації
Перегляди
282
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