На війні з Росією загинув брат воротаря "Шахтаря" та збірної України

На війні з Росією загинув Сергій Різник – брат голкіпера донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитра Різника.

Трагічну новину футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Рідненький, для тебе війна скінчилась.. Мені боляче і страшно це усвідомлювати, що ти пішов, але пішов Героєм. Ти мене виростив! Завжди був моєю опорою! Завжди був поруч, коли було добре і погано! І будеш поруч тепер назавжди! Люблю тебе, спи спокійно! Слава Україні! Героям Слава", – написав воротар.

Сергій Різник загинув 7 вересня внаслідок мінно-вибухової травми отриманої поблизу села Новоєгорівка Луганської області.

"Шахтар" на своїх офіційних ресурсах висловив співчуття і слова підтримки усім рідним і близьким загиблого героя.

"Захищаючи Україну у війні Росії проти нашої країни та діставши на фронті поранення внаслідок мінно-вибухової травми, загинув Сергій Різник, брат воротаря "Шахтаря" Дмитра Різника. Йому було 34 роки. Вічна пам'ять і шана Сергієві Різнику. Героям слава", – написала пресслужба "гірників".

Зазначимо, що це вже друга за останній тиждень жахлива звістка для української футбольної спільноти. Раніше стало відомо про загибель на фронті Юрія Дятлюка – брата захисника київського "Динамо" та збірної України Олександра Тимчика.

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