На війні з Росією загинув ексфутболіст низки українських клубів

Віталій Залізняк пожертвував своїм життям, захищаючи Україну від загарбників.
На війні з російськими окупантами загинув колишній футболіст низки українських клубів Віталій Залізняк.
Трагічну новину повідомила Українська асоціація футболу (УАФ) на своїй сторінці у Facebook.
50-річний Залізняк був солдатом, навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки.
Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Залізничне він отримав осколкове поранення не сумісне з життям.
Упродовж своєї футбольної кар'єри Віталій грав на позиції захисника за ФК "Космос" (Павлоград), ФК "Металург" (Новомосковськ), ФК "Маріуполь", ФК "Торпедо" (Запоріжжя), ФК "Сталь" (Кам'янське), ФК "Електрометалург-НЗФ" (Нікополь).
Зазначимо, що це вже далеко не перша за останній час непоправна втрата для української футбольної спільноти.
Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув колишній футболіст "Ворскли", "Металіста" та "Зорі" Олександр Гончар. Також у боротьбі з агресором загинув ексгравець "Волині" та тернопільської "Ниви" Роман Годований.
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