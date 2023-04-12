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На війні з Росією загинув майстер спорту України з важкої атлетики

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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1394
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На війні з Росією загинув майстер спорту України з важкої атлетики

Ігор Дорошенко / facebook.com/uwf.net.ua

Ігор Дорошенко поклав життя, боронячи батьківщину.

Повномасштабна війна з російськими окупантами забрала життя майстра спорту України міжнародного класу з важкої атлетики Ігоря Дорошенка.

Трагічну новину повідомила Федерація важкої атлетики України.

"Надійшла дуже сумна новина. 10 квітня від отриманих поранень обірвалося життя Ігоря Дорошенка, майстра спорту України міжнародного класу з важкої атлетики.

Він захищав нашу рідну країну від загарбників від самого початку повномасштабного вторгнення та поклав життя за нашу волю та свободу. Герої не вмирають! Слава Україні!", – повідомила Федерація важкої атлетики України на своїй сторінці у Facebook.

Деталі та місце загибелі героя родом з Кривого Рогу не зазначаються.

Раніше повідомлялося, що під Бахмутом загинув відомий велогонщик із Києва Костянтин Дейнека.

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Дата публікації
Перегляди
1394
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