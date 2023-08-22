На війні з Росією загинув переможець Кубка України з карате

Сергій Березняк віддав життя, захищаючи батьківщину від загарбників.
На війні з Росією загинув призер чемпіонату та переможець Кубка України з карате Сергій Березняк.
Трагічну звістку повідомив друг загиблого Сергій Тимченко на сторінці у Facebook.
Він зазначив, що Березняк загинув під час виконання бойового завдання у лавах ЗСУ. У нього залишилися двоє дітей та вагітна дружина.
До початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Березняк професійно займався карате. Він ставав призером чемпіонату та переможцем Кубка України-2015.
Пізніше Сергій почав працювати тренером та відкрив у Валках спортивний клуб з карате, де займалися багато призерів чемпіонатів України різного віку,
Раніше повідомлялося, що на війні з Росією загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева.
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