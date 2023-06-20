На війні з російськими окупантами загинув чемпіон України з кікбоксингу

На війні з Росією загинув український кікбосер Максим Бордусь.

Трагічну звістку повідомив сайт Спортивного комітету України "Янголи спорту", де розповідають історії загиблих внаслідок російського агресії українських спортсменів.

"Щодня наближав перемогу України зі зброєю в руках, але сам її не побачить. 11 червня 2023 року у запеклих боях проти російських загарбників загинув кікбоксер Максим Бордусь.

Завжди усміхнений і готовий прийти на допомогу у будь-який момент – таким пам'ятають його товариші у спортивному колі. Максим ставав переможцем та призером десятків турнірів і був чемпіоном України з кікбоксингу WAKO", – йдеться в повідомленні.

Також на сайті президента розміщено петицію із закликом присвоїти загиблому звання Героя Украни.

Бордусь народився 2000 року в Києві. У день повномасштабного російського вторгнення він добровільно мобілізувався.

Спочатку Максим воював у складі 112 бригади ТРО у Києві та Київській області, а потім вирушив на Лиманський напрямок. У березні цього року перевівся до штурмової бригади "Азов".

Протягом двох місяців тривала підготовка, після якої він та його підрозділ вирушили на Запорізький напрямок. Кікбосер загинув від ворожого снаряду, виконуючи бойове завдання.

Раніше повідомлялося, що на війні з Росією загинув 25-річний український футболіст В'ячеслав Савицький.

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