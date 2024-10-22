На війні з російськими окупантами загинув ексфутболіст юнацької збірної України

Дмитро Богачов віддав своє життя за незалежність України.

На війні проти російських окупантів загинув колишній футболіст юнацької збірної України Дмитро Богачов.

Трагічну звістку оприлюднив футбольний клуб "Тростянець", за який Богачов виступав у 2020-2021 роках.

Зазначається, що про смерть Дмитра повідомив його колишній одноклубник за ПФК "Суми" голкіпер Олександр Литвиненко.

На фронті Богачов був бойовим медиком. Відомо, що раніше він воював у районі Авдіївського коксохімічного заводу. Полеглому воїну тепер назавжди 32 роки.

Богачов – вихованець сумського футболу. Від 2010 до 2020 року він виступав за ПФК "Суми", зіграв 184 матчі та забив 35 м'ячів.

Дмитро був переможцем Другої ліги України в сезоні-2011/12. Того ж року викликався до збірної України U-20, за яку провів один поєдинок.

Найуспішнішою для Дмитра була кампанія-2014/15. Він взяв участь у 27 матчах, в яких відзначився 10 забитими голами. Це дозволило йому посісти четверте місце в перегонах бомбардирів Першої ліги.

Протягом кар'єри він також виступав за "Вікторію" з Миколаївки та польську "Орлету".

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських загарбників загинув футбольний тренер з Києва Денис Скляренко.

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