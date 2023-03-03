На війні з російськими окупантами загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу

Олег Рисак захищав Україну від загарбників з РФ.

Життя ще одного українського спортсмена забрала війна з Росією. На донецькому напрямку загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу Олег Рисак.

Трагічну звістку повідомив Спортивний Комітет України на сторінці в Facebook.

Рисак загинув 24 жовтня у свій день народження – тоді йому виповнилося 25 років. Проте про смерть спортсмена стало відомо лише зараз.

Олег був переможцем Кубка світу та Європи з кікбоксингу WAKO в розділі фул-контакт 2016 року, багаторазовим чемпіоном України, мав звання кандидата у майстри спорту.

До лав Збройних сил України він приєднався 2019 року.

Раніше повідомлялося, що під час оборони Бахмута загинув відомий український гандболіст Роман Пронюк.

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