На війні з російськими окупантами загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу

Олег Рисак захищав Україну від загарбників з РФ.
Життя ще одного українського спортсмена забрала війна з Росією. На донецькому напрямку загинув переможець Кубка світу з кікбоксингу Олег Рисак.
Трагічну звістку повідомив Спортивний Комітет України на сторінці в Facebook.
Рисак загинув 24 жовтня у свій день народження – тоді йому виповнилося 25 років. Проте про смерть спортсмена стало відомо лише зараз.
Олег був переможцем Кубка світу та Європи з кікбоксингу WAKO в розділі фул-контакт 2016 року, багаторазовим чемпіоном України, мав звання кандидата у майстри спорту.
До лав Збройних сил України він приєднався 2019 року.
Раніше повідомлялося, що під час оборони Бахмута загинув відомий український гандболіст Роман Пронюк.
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