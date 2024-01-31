На війні з російськими окупантами загинув переможець Універсіади та віцечемпіон України з хокею

Колишній український хокеїст Денис Пашинський загинув на війні проти Росії.

Сумну звістку повідомила пресслужба Федерації хокею України.

Денис був мобілізований влітку 2022 року й відтоді виконував завдання на різних напрямах.

Минулого тижня він разом із побратимами потрапив під мінометний вогонь і був завалений у бліндажі. Бійця евакуювали до однієї з лікарень Дніпра, де за його життя до останнього боролися медики. На жаль, 27 січня від отриманих поранень Пашинський помер.

Денис народився 28 квітня 1978 року в Києві. Був вихованцем школи "Крижинки", грав на позиції воротаря. Пашинський вигравав "бронзу" чемпіонату України з "Донбасом" і ставав срібним призером у складі "Києва»".

У складі збірної України голкіпер здобув "золото" Універсіади-1999 у словацькому Попраді, а 2001 року став бронзовим призером Універсіади в польському Закопане.

Раніше повідомлялося, що на війні проти РФ загинув вихованець "Динамо" та ексфутболіст молодіжної збірної України Сергій Рожок.

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