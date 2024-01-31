На війні з російськими окупантами загинув переможець Універсіади та віцечемпіон України з хокею

Денис Пашинський віддав життя, захищаючи батьківщину від ворога.
Колишній український хокеїст Денис Пашинський загинув на війні проти Росії.
Сумну звістку повідомила пресслужба Федерації хокею України.
Денис був мобілізований влітку 2022 року й відтоді виконував завдання на різних напрямах.
Минулого тижня він разом із побратимами потрапив під мінометний вогонь і був завалений у бліндажі. Бійця евакуювали до однієї з лікарень Дніпра, де за його життя до останнього боролися медики. На жаль, 27 січня від отриманих поранень Пашинський помер.
Денис народився 28 квітня 1978 року в Києві. Був вихованцем школи "Крижинки", грав на позиції воротаря. Пашинський вигравав "бронзу" чемпіонату України з "Донбасом" і ставав срібним призером у складі "Києва»".
У складі збірної України голкіпер здобув "золото" Універсіади-1999 у словацькому Попраді, а 2001 року став бронзовим призером Універсіади в польському Закопане.
Раніше повідомлялося, що на війні проти РФ загинув вихованець "Динамо" та ексфутболіст молодіжної збірної України Сергій Рожок.
Читайте також:
Знепритомнів під час матчу: знаменитий учасник ЧС-2018 з футболу помер внаслідок серцевого нападу
Помер найкращий бомбардир в історії збірної Італії з футболу