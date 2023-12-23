На війні з російськими окупантами загинув відомий боксерський суддя

На війні з російськими загарбниками загинув український боксерський суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов.

Трагічну звістку повідомила Федерація боксу України.

Мурадов загинув на фронті внаслідок російського артилерійського удару. Він був головним боксерським суддею Києва.

"Стало відомо, що перебуваючи на фронті, внаслідок російського артилерійського удару загинув наш друг, побратим, суддя міжнародної категорії Ельчин Мурадов.

Ельчин Мурадов від перших днів російського вторгнення пішов захищати Україну від ворога. До війни він зробив дуже багато для розвитку київського та українського боксу і, зокрема, для суддівства. Ми завжди пам'ятатимемо про все, що зробила ця порядна і хороша людина.

Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині, друзям і близьким Ельчина! Вічна пам'ять і слава Герою, який загинув захищаючи нашу Батьківщину! Ніколи не забудемо!", – йдеться в дописі.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув юний український фехтувальник Федір Єпіфанов.

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