На війні з російськими окупантами загинув чемпіон України з греко-римської боротьби

Сергій Шумілов / Telegram-канал Greco-Roman Wrestling Ukraine

На війні проти російських окупантів загинув чемпіон України з греко-римської боротьби Сергій Шумілов.

Трагічну звістку повідомили в Telegram-каналі Greco-Roman Wrestling Ukraine.

Шумілов загинув 4 січня 2026-го у віці 31 року, боронячи незалежність України. Він приєднався до ЗСУ на початку 2022-го.

«На початку 2022 року він змінив борцівське трико на військову форму. До останнього подиху Сергій залишався вірним присязі, віддавши за нашу свободу найцінніше — своє життя», — йдеться в повідомленні.

Шумілов був багаторазовим чемпіоном та призером всеукраїнських і міжнародних змагань з греко-римської боротьби, кандидатом у майстри спорту.

У загиблого героя залишилися мати та маленький син, який тепер зростатиме без батька.

