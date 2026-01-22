- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 236
- Час на прочитання
- 1 хв
На війні з російськими окупантами загинув чемпіон України з греко-римської боротьби
Сергію Шумілову був 31 рік.
На війні проти російських окупантів загинув чемпіон України з греко-римської боротьби Сергій Шумілов.
Трагічну звістку повідомили в Telegram-каналі Greco-Roman Wrestling Ukraine.
Шумілов загинув 4 січня 2026-го у віці 31 року, боронячи незалежність України. Він приєднався до ЗСУ на початку 2022-го.
«На початку 2022 року він змінив борцівське трико на військову форму. До останнього подиху Сергій залишався вірним присязі, віддавши за нашу свободу найцінніше — своє життя», — йдеться в повідомленні.
Шумілов був багаторазовим чемпіоном та призером всеукраїнських і міжнародних змагань з греко-римської боротьби, кандидатом у майстри спорту.
У загиблого героя залишилися мати та маленький син, який тепер зростатиме без батька.
Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув український альпініст.
Також ми розповідали, що український футзаліст загинув на війні з російськими окупантами.