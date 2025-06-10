На війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України зі стрибків у воду

Микита Козубенко / © Спортивний комітет України

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На війні проти російських окупантів загинув майстер спорту України зі стрибків у воду Микита Козубенко.

Трагічну новину повідомив Спортивний комітет України на своїй сторінці у Facebook.

Микиті був 31 рік. Він служив у лавах Національної гвардії України й загинув на фронті.

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"На війні з російськими загарбниками загинув Микита Козубенко – майстер спорту України зі стрибків у воду, тренер, боєць Національної гвардії.

Микита родом з Миколаєва. Прийшов у спорт у юному віці й залишився в ньому на роки. Здобув звання Майстра спорту України, працював тренером зі стрибків у воду від 2017 року, мав другу тренерську категорію. Закінчив Чорноморський державний університет імені Петра Могили 2018-го. Усе це було його справжнім життям – навчання, спорт, тренування, виховання молоді.

У найважчий для країни час Микита взяв до рук зброю, щоб стати на захист рідної землі. Служив у складі Національної гвардії України. Загинув на фронті", – йдеться в дописі.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув володар чорного поясу з джиу-джитсу Олександр Кладієнко.

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