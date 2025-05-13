ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
2 хв

На війні з російськими окупантами загинув титулований український веслувальник

Дворазовий призер чемпіонатів світу з веслування Олександр Калініченко віддав своє життя за незалежнісь України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Калініченко

Олександр Калініченко / Фото: Фастівська міська рада

На війні проти російських окупантів загинув титулований український веслувальник Олександр Калініченко.

Трагічну звістку повідомила Фастівська міська рада у своєму Telegram-каналі.

Після початку повномасштабного російського вторгнення 12 березня 2022 року Олександр добровольцем пішов до Збройних Сил України. Він боронив батьківщину, починаючи з Київської області, згодом – у боях за Бахмут.

Після контузії 4 січня 2023 року продовжив службу, незважаючи на поранення. За героїзм під час оборони міста 31 травня 2023 року був нагороджений медаллю "За оборону Бахмута".

У подальшому боронив Україну на Куп'янському напрямку, а від листопада 2023 року – на Запорізькому. 30 листопада 2023 року, після виходу на бойове завдання, припинив виходити на зв'язок. Відтоді вважався зниклим безвісти.

Понад півтора року тривали пошуки через офіційні й волонтерські канали. На жаль, згодом підтвердилася його загибель.

1983 року Калініченко став чемпіоном Європи серед юніорів у складі каное-сімки. У дуеті з Віктором Ренейським 1986 року завоював срібну медаль чемпіонату світу у Монреалі (500 м). 1993-го у складі збірної України здобув "бронзу" чемпіонату світу в Копенгагені у складі каное-четвірки.

За спортивні досягнення отримав почесне звання "Майстер спорту СРСР міжнародного класу". Закінчив Київський державний інститут фізичної культури (1990), кваліфікація – викладач-тренер з веслувального спорту. Багато років працював тренером, передаючи свій досвід молодому поколінню.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув український спортивний журналіст Володимир Коцур.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie