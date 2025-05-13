На війні з російськими окупантами загинув титулований український веслувальник

Олександр Калініченко / Фото: Фастівська міська рада

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На війні проти російських окупантів загинув титулований український веслувальник Олександр Калініченко.

Трагічну звістку повідомила Фастівська міська рада у своєму Telegram-каналі.

Після початку повномасштабного російського вторгнення 12 березня 2022 року Олександр добровольцем пішов до Збройних Сил України. Він боронив батьківщину, починаючи з Київської області, згодом – у боях за Бахмут.

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Після контузії 4 січня 2023 року продовжив службу, незважаючи на поранення. За героїзм під час оборони міста 31 травня 2023 року був нагороджений медаллю "За оборону Бахмута".

У подальшому боронив Україну на Куп'янському напрямку, а від листопада 2023 року – на Запорізькому. 30 листопада 2023 року, після виходу на бойове завдання, припинив виходити на зв'язок. Відтоді вважався зниклим безвісти.

Понад півтора року тривали пошуки через офіційні й волонтерські канали. На жаль, згодом підтвердилася його загибель.

1983 року Калініченко став чемпіоном Європи серед юніорів у складі каное-сімки. У дуеті з Віктором Ренейським 1986 року завоював срібну медаль чемпіонату світу у Монреалі (500 м). 1993-го у складі збірної України здобув "бронзу" чемпіонату світу в Копенгагені у складі каное-четвірки.

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За спортивні досягнення отримав почесне звання "Майстер спорту СРСР міжнародного класу". Закінчив Київський державний інститут фізичної культури (1990), кваліфікація – викладач-тренер з веслувального спорту. Багато років працював тренером, передаючи свій досвід молодому поколінню.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув український спортивний журналіст Володимир Коцур.