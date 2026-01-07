ТСН у соціальних мережах

На війні з російськими окупантами загинув український альпініст

Володимир Василишин віддав життя за свободу України.

Володимир Василишин

Володимир Василишин / Федерація альпінізму і скелелазіння України

На війні проти російських окупантів загинув український альпініст Володимир Василишин.

Трагічну звістку повідомила Федерація альпінізму і скелелазіння України.

Володимир був альпіністом, рятувальником, гідом і скайранером, кандидатом у майстри спорту зі спортивного туризму, чемпіоном України у цій дисципліні. У його альпіністському доробку – успішні сходження на Казбек (5033 м), Монблан (4810 м) та Маттерхорн (4478 м). Йому було 33 роки.

"5 січня, зранку, він зареєструвався для участі в чемпіонаті України зі скі-альпінізму, який має відбутися за кілька днів. Це мав бути його перший старт у цій дисципліні. Він дуже цього чекав і хвилювався, що зможе вийти лише на один забіг через службу. 5 січня, ввечері, його командир повідомив що Вова загинув..." – йдеться у заяві федерації.

Василишин служив парамедиком у 241-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Мав звання сержанта. Він боронив Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що український волейболіст загинув на війні з російськими окупантами.

