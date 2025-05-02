На війні з російськими окупантами загинув український спортивний коментатор

В'ячеслав Кобржицький / © facebook.com/kyivautomotoclub

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На війні проти російських окупантів загинув український спортивний коментатор В'ячеслав Кобржицький.

Трагічну новину повідомив його колега Віталій Волочай у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що Кобржицький загинув у лавах ЗСУ на Донецькому напрямку.

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"В'ячеслав Кобржицький, мій колега, автоспортивний коментатор Сетанти, віддав своє життя, захищаючи Україну на Донеччині.

Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому, і попросив у нас одного в чаті коментаторів Сетанти "Не сумуйте без мене". Герої не вмирають", – написав Волочай.

Кобржицький спочатку був оглядачем Формули-1, а 2020 року приєднався до Setanta Sports і став коментатором "королівських автоперегонів".

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками також загинув український спортивний журналіст Володимир Коцур.