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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

На війні з російськими окупантами загинув український спортивний коментатор

В'ячеслав Кобржицький поклав своє життя, захищаючи Україну від ворога.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
В'ячеслав Кобржицький

В'ячеслав Кобржицький / © facebook.com/kyivautomotoclub

На війні проти російських окупантів загинув український спортивний коментатор В'ячеслав Кобржицький.

Трагічну новину повідомив його колега Віталій Волочай у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що Кобржицький загинув у лавах ЗСУ на Донецькому напрямку.

"В'ячеслав Кобржицький, мій колега, автоспортивний коментатор Сетанти, віддав своє життя, захищаючи Україну на Донеччині.

Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому, і попросив у нас одного в чаті коментаторів Сетанти "Не сумуйте без мене". Герої не вмирають", – написав Волочай.

Кобржицький спочатку був оглядачем Формули-1, а 2020 року приєднався до Setanta Sports і став коментатором "королівських автоперегонів".

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками також загинув український спортивний журналіст Володимир Коцур.

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Дата публікації
Кількість переглядів
183
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