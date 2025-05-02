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На війні з російськими окупантами загинув український спортивний коментатор
В'ячеслав Кобржицький поклав своє життя, захищаючи Україну від ворога.
На війні проти російських окупантів загинув український спортивний коментатор В'ячеслав Кобржицький.
Трагічну новину повідомив його колега Віталій Волочай у своєму Telegram-каналі.
Зазначається, що Кобржицький загинув у лавах ЗСУ на Донецькому напрямку.
"В'ячеслав Кобржицький, мій колега, автоспортивний коментатор Сетанти, віддав своє життя, захищаючи Україну на Донеччині.
Слава мобілізувався в ЗСУ якийсь час тому, і попросив у нас одного в чаті коментаторів Сетанти "Не сумуйте без мене". Герої не вмирають", – написав Волочай.
Кобржицький спочатку був оглядачем Формули-1, а 2020 року приєднався до Setanta Sports і став коментатором "королівських автоперегонів".
Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками також загинув український спортивний журналіст Володимир Коцур.