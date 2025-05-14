На війні з російськими окупантами загинув володар чорного поясу з джиу-джитсу

Олександр Кладієнко / © facebook.com/sergey.lyskov.9

Реклама

На війні проти російських окупантів загинув володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу Олександр Кладієнко.

Трагічну новину на своїй сторінці у Facebook повідомив триразовий чемпіон Європи з бразильського джиу-джитсу Сергій Лисков.

"В бою, захищаючи незалежність України, загинув мій учень, друг, володар чорного поясу з бразильського джиу-джитсу – Олександр Кладієнко.

Реклама

Він був прикладом сили духу і віри в перемогу. На татамі він заряджав усіх навколо енергією та впевненістю, а на передовій – віддав своє життя за вільну Україну.

Неможливо підібрати слів, щоб висловити біль втрати. Світла пам'ять герою. Спочивай з миром", – написав Лисков.

Кладієнко загинув у віці 57 років. Він був бійцем 3-го батальйону "Свобода" 4-ї Бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув титулований український веслувальник Олександр Калініченко.

Реклама