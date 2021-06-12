На Євро-2020 розгорівся міжнародний скандал: провокаційний банер перед стартом турніру

Ультраправе італійське угруповання вивісило полотно з написом "Туреччина - не Європа".
Чемпіонат Європи з футболу-2020 розпочався з політичного скандалу. Вранці в день матчу-відкриття турніру між збірними Туреччини та Італії перед входом на "Стадіо Олімпіко" з’явився провокаційний банер "Туреччина - не Європа".
Про це повідомляє організація FARE, що бореться з расизмом і дискримінацією.
Зазначається, що скандальне полотно вивісили представники ультраправого італійського угрупування.
"Футбол - це любов, а не ненависть! Остерігайтеся крайніх правих політичних інтервенцій протягом наступного місяця", - йдеться в пості FARE у Twitter.
At dawn yesterday morning, ahead of the opening #Euro2020 match #ITA #TUR an Italian far-right group displayed this banner at the entrance to the Stadio Olimpico.— Fare (@farenet) June 12, 2021
Beware of far-right political interventions during the next month.
Football is about love, not hate pic.twitter.com/PY0mxR7RY3
Як повідомляв ТСН Проспорт, у стартовому матчі Євро-2020 Італія розгромила національну команду Туреччини.
- Італія і Туреччина виступають у групі А, де їхніми суперниками також є Уельс і Швейцарія, які 12 червня розписали нічию у бойовому поєдинку.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.