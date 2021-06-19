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На Євро-2020: журналістка підірвала Мережу, повторивши знаменитий трюк Шерон Стоун з "Основного інстинкту" (відео)

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На Євро-2020: журналістка підірвала Мережу, повторивши знаменитий трюк Шерон Стоун з "Основного інстинкту" (відео)

Associated Press

Жінка блискуче відпрацювала у студії під час Євро-2020.

Італійська журналістка Паола Феррарі стала зіркою Мережі після своїх дій, які фанати порівняли зі знаменитим трюком американської актриси Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт".

Під час програми, присвяченій Євро-2020 на Rai 1, 60-річна співробітниця каналу ефектно повторила вчинок зірки Голлівуду у популярному блокбастері.

Пізніше Паола з гумором прокоментувала свої дії. "У цьому епізоді VAR використовувався більше, ніж на іграх Чемпіонату Європи", - сказала Паола.

  • Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік.
  • Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.