На Євро-2020: журналістка підірвала Мережу, повторивши знаменитий трюк Шерон Стоун з "Основного інстинкту" (відео)

Жінка блискуче відпрацювала у студії під час Євро-2020.

Італійська журналістка Паола Феррарі стала зіркою Мережі після своїх дій, які фанати порівняли зі знаменитим трюком американської актриси Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт".

Під час програми, присвяченій Євро-2020 на Rai 1, 60-річна співробітниця каналу ефектно повторила вчинок зірки Голлівуду у популярному блокбастері.

Paola Ferrari.

60 anni.

Guarda in camera, vede che è inquadrata

Apre e poi chiude le gambe.

Rai. Di tutto, di più. # EURO2020

pic.twitter.com/5siAWko96s — Richi — Smoking Bianco (@ musagete10) June 15, 2021

Пізніше Паола з гумором прокоментувала свої дії. "У цьому епізоді VAR використовувався більше, ніж на іграх Чемпіонату Європи", - сказала Паола.

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

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