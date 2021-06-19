На Євро-2020: журналістка підірвала Мережу, повторивши знаменитий трюк Шерон Стоун з "Основного інстинкту" (відео)

Жінка блискуче відпрацювала у студії під час Євро-2020.
Італійська журналістка Паола Феррарі стала зіркою Мережі після своїх дій, які фанати порівняли зі знаменитим трюком американської актриси Шерон Стоун у фільмі "Основний інстинкт".
Під час програми, присвяченій Євро-2020 на Rai 1, 60-річна співробітниця каналу ефектно повторила вчинок зірки Голлівуду у популярному блокбастері.
Paola Ferrari.— Richi — Smoking Bianco (@ musagete10) June 15, 2021
60 anni.
Guarda in camera, vede che è inquadrata
Apre e poi chiude le gambe.
Rai. Di tutto, di più. # EURO2020
pic.twitter.com/5siAWko96s
Пізніше Паола з гумором прокоментувала свої дії. "У цьому епізоді VAR використовувався більше, ніж на іграх Чемпіонату Європи", - сказала Паола.
- Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік.
- Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.