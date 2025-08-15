На YouTube-каналі Дениса Бойка запустили нову рубрику з оглядами й аналітикою гри воротарів УПЛ

"Гра у воротах"

У новій рубриці "Гра у воротах" Денис Бойко оглядатиме й аналізуватиме гру голкіперів різних клубів української Прем'єр-ліги з футболу.

У першому випуску на YouTube-каналі Дениса Бойка ведучі детально розібрали матч між "Карпатами" та "Шахтарем", а також найцікавіші моменти за участю воротарів з інших поєдинків другого туру УПЛ.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

Мета нової рубрики – детально та фахово оглядати гру голкіперів українських клубів у межах УПЛ. Першими голкіперами, чию гру обговорили в епізоді, є Дмитро Різник, який грає за "Шахтар", та Назар Домчак, гравець львівських "Карпат".

"Нападник міг зіграти в цьому епізоді на випередження і голкіпер міг сфолити на ньому, зачепивши його і пішовши до кінця, тому що, коли голкіпер вже розігнався, дуже важко зупинитися. Нападник грає в такому моменті на випередження і може бути навіть пенальті. Тому в цьому епізоді не до кінця злагодженні дії між голкіпером і захисником, але ухвалення рішення захисником правильне", – прокоментував Денис один з моментів ключового матчу другого туру УПЛ.

Такі детальні голкіперські розбори зосередженні не лише на обговоренні дій гравців на полі, але і можливих рішень футболістів, які могли б покращити чи погіршити ситуацію на матчі.

Також в першому випуску нової рубрики обговорили найкращий подвійний сейв цього туру від Олександра Кемкіна на матчі "Кривбаса" з харківським "Металістом 1925" в Кривому Розі, яскраві моменти Олега Білика в грі між черкаським ЛНЗ та "Епіцентром" з Кам'янця-Подільського та гольову передачу Антона Яшкова у поєдинку між луганською "Зорею" та "Кудрівкою".

Цей випуск рубрики "Гра у воротах" є тестовим, наступні випуски та їх частота залежить від зацікавленості глядачів до нового формату та їх реакцій у коментарях. Тож закликаємо ділитись своїми думками у коментарях до епізоду .

Нагадаємо, що також на YouTube-каналі Дениса Бойка виходять інтерв'ю з українськими та іноземними футболістами, ведучим якого є ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.