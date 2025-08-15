- Дата публікації
На YouTube-каналі Дениса Бойка запустили нову рубрику з оглядами й аналітикою гри воротарів УПЛ
У першому випуску ведучі детально розібрали матч між "Карпатами" та "Шахтарем", а також найцікавіші моменти за участю воротарів з інших поєдинків другого туру УПЛ.
У новій рубриці "Гра у воротах" Денис Бойко оглядатиме й аналізуватиме гру голкіперів різних клубів української Прем'єр-ліги з футболу.
Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.
Мета нової рубрики – детально та фахово оглядати гру голкіперів українських клубів у межах УПЛ. Першими голкіперами, чию гру обговорили в епізоді, є Дмитро Різник, який грає за "Шахтар", та Назар Домчак, гравець львівських "Карпат".
"Нападник міг зіграти в цьому епізоді на випередження і голкіпер міг сфолити на ньому, зачепивши його і пішовши до кінця, тому що, коли голкіпер вже розігнався, дуже важко зупинитися. Нападник грає в такому моменті на випередження і може бути навіть пенальті. Тому в цьому епізоді не до кінця злагодженні дії між голкіпером і захисником, але ухвалення рішення захисником правильне", – прокоментував Денис один з моментів ключового матчу другого туру УПЛ.
Такі детальні голкіперські розбори зосередженні не лише на обговоренні дій гравців на полі, але і можливих рішень футболістів, які могли б покращити чи погіршити ситуацію на матчі.
Також в першому випуску нової рубрики обговорили найкращий подвійний сейв цього туру від Олександра Кемкіна на матчі "Кривбаса" з харківським "Металістом 1925" в Кривому Розі, яскраві моменти Олега Білика в грі між черкаським ЛНЗ та "Епіцентром" з Кам'янця-Подільського та гольову передачу Антона Яшкова у поєдинку між луганською "Зорею" та "Кудрівкою".
Цей випуск рубрики "Гра у воротах" є тестовим, наступні випуски та їх частота залежить від зацікавленості глядачів до нового формату та їх реакцій у коментарях. Тож закликаємо ділитись своїми думками у коментарях до епізоду.
Нагадаємо, що також на YouTube-каналі Дениса Бойка виходять інтерв'ю з українськими та іноземними футболістами, ведучим якого є ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України Денис Бойко. Це майданчик для глибоких розмов із тими, хто творить історію українського спорту.
Гостями шоу вже були Андрій Ярмоленко, Микола Морозюк, Сергій Кривцов та інші. Нові випуски виходять щотижня на YouTube-каналі Дениса Бойка.