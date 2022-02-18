На заміну досвідченому ветерану: "Реал" зацікавився підписанням зірки "Шахтаря"

"Вершкові" хочуть бачити у своєму складі 23-річного бразильця.

Захисник донецького "Шахтаря" Додо потрапив до сфери інтересів мадридського "Реала".

За інформацією видання DefensaCentral, "Королівський клуб" розглядає варіанти підсилення правого флангу оборони, де зараз виступає 30-річний Дані Карвахаль.

Одним із потенційних кандидатів для мадридського гранда є саме 23-річний бразиець Додо.

Окрім футболіста "Шахтаря", іспанський клуб уважно стедить за Норді Мукіеле з "Лейпцига", Рісом Джеймсом з "Челсі" та Альваро Одріосолой, який грає на правах оренди за "Фіорентину".

У нинішньому сезоні Додо провів 26 матчів за "гірників" у всіх турнірах, віддав 4 результативні передачі.

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