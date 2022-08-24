На зіркового тенісиста подали до суду через скандальний інцидент у фіналі Wimbledon: що він зробив

Глядачка фіналу Wimbledon-2022 судитиметься з австралійським тенісистом Ніком Кірьосом через те, що він назвав її п'яною під час вирішального матчу турніру.

У фіналі цьогорічного Вімблдону змагалися Нік Кірьос і Новак Джокович. Австралієць програв свій дебютний фінал турніру Великого шолому, а сам матч не минув без скандального інциденту.

Під час фіналу Кірьос неодноразово скаржився на глядачку на трибунах, яка відволікала його під час подачі. Нік припустив, що фанатка була п'яною, після чого її змусили залишити арену. Пізніше про цю ситуацію також писали у ЗМІ.

"Вона відволікає мене, коли я подаю в фіналі Вімблдона. Вона п'яна до чортиків і розмовляє зі мною з першого ряду посеред гри, тому виженіть її. Я знаю, про кого саме йдеться - про ту, що має такий вигляд, ніби вона зробила 700 підходів за напоями", - скаржився Кірьос судді під час матчу.

Як повідомляє BBC, тепер жінка на ім'я Анна Палус збирається судитися з тенісистом за наклеп. Вона стверджує, що слова Кірьоса не відповідали дійсності та образили членів її родини.

"Справа не лише в тому, що мені завдали шкоди в день матчу, змусивши піти з арени. Але неправдиві заяви пана Кірьоса транслювалися та були прочитані мільйонною аудиторією в усьому світі, чим спричинили мені та моїй родині суттєві шкоду та нещастя. Необхідність у виправданні й тому, аби не допустити такі звинувачення, - єдині причини для судового звернення. Усі збитки, що будуть відшкодовані, підуть на благодійність. Сподіваюся, що пан Кірьос подумає про шкоду, якої завдав мені та моїй родині, та запропонує швидке вирішення цієї історії. Якщо ж він не має бажання цього робити, я збираюся відстоювати своє виправдання у Вищому суді", - наводять слова жінки в адвокатській компанії.

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