Наближаємося до сотні: Україна виграла 97-му медаль Паралімпіади в Токіо

Василь Ковальчук додав до скарбнички "синьо-жовтих" ще одну "бронзу".

Українець Василь Ковальчук завоював "бронзу" Паралімпіади-2020 в Токіо у стрільбі з гвинтівки лежачи на 50 м.

Наш співвітчизник був максимально близький до срібної нагороди, від неї Василя відділила лише одна сота бала.

Ця медаль стала другою для Ковальчука в Токіо-2020 та четвертою на Паралімпіадах. Раніше на Іграх у столиці Японії він завоював "срібло" у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів.

Зараз в активі України на Паралімпіаді в Токіо вже 97 медалей: 24 золотих, 46 срібних і 27 бронзових. Україна посідає п'яте місце в медальному заліку.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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