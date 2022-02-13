Наближаються до лідера: Яремчук допоміг "Бенфіці" здобути чергову вольову перемогу в Прімейрі

Українець долучився до переможного голу своєї команди.
У рамках 22-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" на домашньому полі переграла "Санта-Клару" з рахунком 2:1.
Гості скористалися помилками в обороні "орлів" у середині першого тайму. На 21-й хвилині Мохебі відкрив рахунок у матчі.
Але на початку другої половини зустрічі господарі зуміли перевернути гру. Спочатку на 60-й хвилині уругвайський форвард Дарвін Нуньєс зрівняв рахунок.
А через дві хвилини той же Нуньєс вивів "Бенфіку" вперед. Гольову передачу на Дарвіна віддав український нападник Роман Яремчук.
- У поточному сезоні чемпіонату Португалії 26-річний форвард збірної України взяв участь у 15 матчах, у яких записав на свій рахунок 6 забитих м'ячів та 4 асисти.
- Незважаючи на перемогу, "Бенфіка" продовжує перебувати на третій позиції, відстаючи від другого "Спортінга" на 4 очки, а від лідера чемпіонату "Порту" - на 10.
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