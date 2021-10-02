Наблизили відставку Кумана: "Атлетіко" розібрався з "Барселоною" в головній битві туру Ла Ліги

Наблизили відставку Кумана: "Атлетіко" розібрався з "Барселоною" в головній битві туру Ла Ліги

Голи Тома Лемара та Луїса Суареса принесли "матрацникам" домашню перемогу над "блаугранас".

Мадридський "Атлетіко" завдав поразки "Барселоні" в матчі 8-го туру Ла Ліги, який відбувся на "Ванда Метрополітано" в столиці Іспанії. Команда Дієго Сімеоне перемогла з рахунком 2:0.

Результат принципового протистояння було визначено ще в першому таймі. На 23-й хвилині Тома Лемар вивів "матрасників" вперед після передачі Луїса Суареса.

Перед перервою господарі подвоїли перевагу в рахунку. "Синьо-гранатові" обрізалися в атаці, що дозволило мадридцям організувати швидкий контрвипад. Тепер Лемар асистував Суаресу, а уругвайський нападник холоднокровним ударом у кут вразив ворота свого колишнього клубу.

"Атлетіко" (17 очок) зрівнявся з "Реалом" на вершині турнірної таблиці Примери. Щоправда, "вершкові" провели на одну гру менше.

"Барселона" (12 балів) посідає лише 9-те місце. Останнім часом ЗМІ все частіше пишуть про ймовірне звільнення головного тренера Рональда Кумана . Особливо на тлі невдач каталонців у Лізі чемпіонів - клуб стартував у груповому раунді розгромними поразками від "Баварії" (0:3) та "Бенфіки" (0:3).

. Особливо на тлі невдач каталонців у Лізі чемпіонів - клуб стартував у груповому раунді розгромними поразками від "Баварії" (0:3) та "Бенфіки" (0:3). У наступних матчах Ла Ліги, які відбудуться після перерви на ігри національних збірних, "Атлетіко" 24 жовтня прийме "Реал Сосьєдад", а "Барселона" 17 жовтня вдома протистоятиме "Валенсії".

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