Наблизився до рекорду: Селезньов забив дебютний гол за "Минай", але цього не вистачило для перемоги

Наблизився до рекорду: Селезньов забив дебютний гол за "Минай", але цього не вистачило для перемоги

Закарпатський клуб продовжив безвиграшну серію в Чемпіонаті України до 13 матчів.

"Минай" та "Інгулець" зіграли внічию в матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився з рахунком 2:2 .

Підопічні Сергія Лавриненка вийшли вперед на 28-й хвилині, коли забитим м'ячем відзначився Максим Ковальов.

Ще до перерви команда Ігоря Леонова зуміла не лише відігратися, а і повести в рахунку. На 39-й хвилині Євген Селезньов забив свій дебютний гол у складі закарпатського клубу.

Цей м’яч став для Селезньова 117-м в УПЛ. Нападник намагається побити рекорд результативності в історії Чемпіонату України, який належить Сергію Реброву та Максиму Шацьких (по 123 голи).

У компенсований до першого тайму час Олег Горін вивів "Минай" уперед. Однак втримати перемогу закарпатцям не вдалося - Михайло Плохотнюк забив на 80-й хвилині та врятував для "Інгульця" нічию.

Зазначимо, що господарі завершували матч у меншості. У компенсований до другого тайму час другу жовту картку отримав Михайло Месхі.

"Минай" (9 очок) залишився на передостанньому, 15-му місці в УПЛ. Закарпатський клуб не знає смаку перемог уже 13 поєдинків у внутрішній першості. Востаннє минайці 31 липня вигравали в "Олександрії" (1:0).

"Інгулець" (10 балів) розташувався сходинкою вище від своїх сьогоднішніх суперників. Підопічні Лавриненка не можуть виграти протягом восьми матчів в УПЛ. Востаннє петровці 28 серпня обігравали "Маріуполь" (3:0).

У наступних матчах УПЛ "Минай" 24 листопада прийме "Колос", а "Інгулець" 28 листопада вдома зіграє з "Шахтарем".

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