"Набрав вагу і трохи постарів": ексчемпіон світу зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Карл Фроч вважає, що "Циганський король" переможе українця, якщо добре підготується до поєдинку.

Колишній чемпіон світу Карл Фроч поділився прогнозом на бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

46-річний британець заявив, що його співвітчизник зможе перемогти українського боксера, проте лише за умови належної підготовки до поєдинку.

"Поставити на Усика неважко. Цей хлопець має навички, після переходу до надважкої ваги він зустрічався з гігантами. Усик набрав вагу і трохи постарів, але те ж стосується і Ф'юрі.

Якщо обидва бійці покажуть свій найкращий виступ, то це підкидання монетки. Але якщо реально дивитися на речі, добре підготовлений Ф'юрі забере бій. Це буде нелегко, але, швидше за все, він використовуватиме розмах рук, щоб тримати Усика на дистанції", – цитує Фроча Boxing 24/7.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Чжан Чжилей зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі.

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