Наче на концерті: Ф'юрі заспівав у ринзі після звитяги над Вайлдером (відео)

Володар пояса WBC не вперше потішив фанатів своїм співом.
Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі після перемоги нокаутом над Деонтеєм Вайлдером продемонстрував ще один свій талант.
Відео нокдаунів і нокауту в бою Ф'юрі - Вайлдер
"Циганський король" взяв мікрофон і старанно заспівав композицію Walking in Memphis, чим неабияк потішив уболівальників на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі.
У соцмережах жартують, що після завершення боксерської кар'єри Ф'юрі може легко виступати з гастролями в Європі та США.
Walking in Vegas— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) October 10, 2021
Lancashire, la, la, la!
It's not a @Tyson_Fury victory until he serenades us pic.twitter.com/q07DWf8rmt
Додамо, що Ф'юрі не в новинку дивувати глядачів своїм співом. Раніше Тайсон після перемоги над німцем Томом Шварцом заспівав для дружини легендарну пісню про кохання та розчулив глядачів.
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- Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця;
- Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.
- 35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.