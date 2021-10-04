Наче в пляжному футболі: у матчі Першої ліги забили курйозний гол від газону (відео)

Наче в пляжному футболі: у матчі Першої ліги забили курйозний гол від газону (відео)

Морози ще не почалися, а стан поля залишає бажати кращого.

У поєдинку 11-го туру Першої ліги України з футболу між "Альянсом" та "Агробізнесом" забили досить курйозний м'яч.

На 84-й хвилині зустрічі гравцю господарів Миколі Агапову вдався не дуже сильний удар з меж штрафного після передачі з глибини поля. Здавалося б, що м'яч без проблем прилетить до рук голкіпера та він розпочне атаку своєї команди. Утім, в епізод несподівано втрутився газон, від якого "шкіряний" і залетів у ворота.

"Чи бачили ви колись такі голи", - прокоментував офіційний Twitter "Альянса".

І дійсно, такі забиті м'ячі можна побачити хіба в пляжному футболі, де значну долю ігор вирішує відскок від піска. Але в цьому випадку, на результат вплинув газон, який повинен бути, якщо не ідеальним, то бодай рівним.

Чи бачили ви колись такі голи? / Have you ever seen such goals? pic.twitter.com/OsJL5dPFRc — ФК АЛЬЯНС / FC ALLIANCE (@fcallianceld) October 4, 2021

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь "Альянса".

Раніше розповідалося про те, що німецький воротар відійшов попити води та пропустив сміхотворний гол.

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